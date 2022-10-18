Панарин стал первым игроком в сезоне, набравшим 10 очков

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по итогу матча вырвался лидеры по набранным очкам среди всех игроков НХЛ нынешнего сезона.

В данном матче россиянин записал в свой актив три результативные передачи, а также забросил одну шайбу. Таким образом на счету Панарина 10 набранных очков в четырёх стартовых турах НХЛ. В общей сложности Артемий забросил две шайбы и отдал восемь голевых передач.

Второе место по набранным очкам занимает одноклубник Панарина Миха Зибанеджад, набравший восемь очков (4+4), на третьем месте находится форвард «Лос-Анджелес» Андриан Кемпе, на его счету шесть очков (4+2).