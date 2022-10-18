У Евгения Кузнецова ассистентский хет-трик в матче с «Ванкувером»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился ассистентским хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс».



Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон» принимал «Ванкувер». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.



Кузнецов отдал три голевые передачи за 9 игровых минут. Он помог забить Джону Карлсону, Конору Шири и Александру Овечкину.



В составе «Вашингтона» забивали российский нападающий Александр Овечкин (дважды), Ларс Эллер, Дилан Строум, Джон Карлсон и Конор Шири. Также две передачи на свой счёт записал Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «+2».



В составе «Ванкувера» отличились Элиас Петтерссон, Бо Хорват, Кёртис Лазар и Джей Ти Миллер. Российский нападающий Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу. Форвард Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

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