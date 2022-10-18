Александр Овечкин – первая звезда матча «Вашингтон» – «Ванкувер»

Стали известны три лучших игрока очередного матча Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс».



Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон» принимал «Ванкувер». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.



Первой звездой матча признан российский нападающий Александр Овечкин. На его счету четыре очка. Вторым стал Джон Карлсон, который один раз забил и отдал одну голевую передачу. Третье место у Элиаса Петтерсона. Швед заработал три очка.



В составе «Вашингтона» забивали российский нападающий Александр Овечкин (дважды), Ларс Эллер, Дилан Строум, Джон Карлсон и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Также две передачи на свой счёт записал Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «+2».



В составе «Ванкувера» отличились Элиас Петтерссон, Бо Хорват, Кёртис Лазар и Джей Ти Миллер. Российский нападающий Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу. Форвард Василий Подколзин не отметился результативными действиями.