«Миннесота» потерпела три поражения на старте сезона НХЛ, пропустив 20 шайб в свои ворота

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Игра закончилась победой гостей со счётом 6:3.

Для команды Дина Эвасона это поражение стало уже третьим подряд на старте регулярного чемпионата НХЛ. В первом матче сезона «дикари» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:7), затем они уступили «Лос-Анджелес Кингз» (6:7 ОТ) и сегодня — проиграли «Колорадо» (3:6). В трёх матчах американская команда пропустила 20 шайб, что является худшим результатом во всей лиге, несмотря на то что многие команды успели провести уже по четыре матча.

Сегодня ворота «Миннесоты» защищал шведский голкипер Филип Густавссон, завершивший встречу с 32 отражёнными бросками из 37, ещё одна шайба влетела в пустые ворота.