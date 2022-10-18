Овечкин прокомментировал камбэк «Вашингтона» в третьем периоде матча с «Ванкувером»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4. Российский форвард победителей Александр Овечкин прокомментировал камбэк своего клуба в третьем периоде, перед стартом которого «Вашингтон» уступал 2:4.

«Мы были немного взбешены тем, что произошло во втором периоде, и это была отличная реакция всей команды. Вы можете видеть, когда мы играем правильно, независимо от того, какой счёт, мы всегда можем прийти в себя и перевернуть игру», — сказал Овечкин в интервью после матча.

Напомним, в этой игре Александр набрал четыре очка. Российский форвард забил два гола и отдал две голевые передачи. «Вашингтон» в третьем периоде забросил сопернику четыре безответные шайбы.