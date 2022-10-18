«Ванкувер» установил исторический антирекорд НХЛ после упущенной победы над «Вашингтоном»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.
По ходу встречи подопечные Брюса Будро переигрывали столичную команду с преимуществом в две шайбы (4:2), но в третьем периоде пропустили четыре гола и потерпели третье поражение подряд. Примечательно, что два предыдущих матча «косатки» проиграли схожим образом, сначала упустив преимущество в две шайбы в игре с «Эдмонтон Ойлерз», а затем и с «Филадельфией Флайерз».
Таким образом, «Ванкувер» установил антирекорд НХЛ, став первой командой в истории лиги, проигравшей три подряд матча на старте сезона, в каждом из которых было упущено преимущество в две шайбы.
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