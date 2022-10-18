Артемий Панарин — вторая звезда матча «Рейнджерс» — «Анахайм»

Стали известны три лучших игрока очередного матча Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Анахайм Дакс».
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Рейнджерс» принимали «Анахайм». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Второй звездой матча признан российский нападающий Артемий Панарин. На его счету четыре очка. Первым стал Мика Зибанеджад, который оформил дубль из голов и голевых передач. Третье место у Винсента Трочека. Форвард один раз забил и отдал голевой пас.
В составе «синерубашечников» хет-триком отметился Мика Зибанеджад, ещё по шайбе на счету Винсента Трочека, Алекси Лафренье и Артемия Панарина. За «Анахайм» забрасывали Фрэнк Ватрано, Тревор Зеграс, Макс Комтуа и Дерек Грант.
30-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 32 секунды и записал на свой счёт также ассистентский хет-трик. Таким образом, он вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ с 10 (2+8) очками в четырёх играх. Встречу с «Дакс» он завершил при показателе полезности «-2».
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