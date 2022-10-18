Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников оформил дубль за минуту в матче с «Сиэтлом»

Андрей Свечников оформил дубль за минуту в матче с «Сиэтлом»
Комментарии

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 1:4. В составе «Каролины» дважды за минуту отличился российский форвард Андрей Свечников.

Сначала форвард из России забил на 34-й минуте после пасов Себастьяна Ахо и Стефана Ноэсена, а ещё через минуту он поразил ворота соперников после ассиста Мартина Нечаса.

До этого в матче забивали за гостей Ахо и Сет Джарвис. А у хозяев отличился Андре Бураковски.

Всего за карьеру в НХЛ Свечников принял участие в 286 матчах, в которых забил 92 гола и отдал 121 результативную передачу.

Новость по теме
Передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022