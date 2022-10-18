Андрей Свечников оформил дубль за минуту в матче с «Сиэтлом»

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Каролину Харрикейнз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 1:4. В составе «Каролины» дважды за минуту отличился российский форвард Андрей Свечников.

Сначала форвард из России забил на 34-й минуте после пасов Себастьяна Ахо и Стефана Ноэсена, а ещё через минуту он поразил ворота соперников после ассиста Мартина Нечаса.

До этого в матче забивали за гостей Ахо и Сет Джарвис. А у хозяев отличился Андре Бураковски.

Всего за карьеру в НХЛ Свечников принял участие в 286 матчах, в которых забил 92 гола и отдал 121 результативную передачу.