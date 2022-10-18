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Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 10 очков за сезон

Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 10 очков за сезон
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал самым быстрым игроком в истории своего клуба, набравшим 10 очков со старта сезона.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4. По ходу игры Панарин записал в свой актив три результативные передачи и заброшенную шайбу, набрав 10 очков за сезон. В общей сложности он забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

Чтобы набрать такое количество очков, Артемию понадобилось всего четыре игры. Примечательно, что среди действующих хоккеистов НХЛ лишь форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набирал в первых четырёх играх сезона больше очков, чем Панарин. В прошлом сезоне нападающий набрал 11 очков на аналогичном отрезке сезона.

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