Евгений Малкин – третья звезда матча «Питтсбург» – «Монреаль»

Стали известны три лучших игрока очередного матча Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз».



В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль» принимал «Питтсбург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.



Российский нападающий Евгений Малкин стал третьей звездой матча. Он оформил в этой игре дубль. Первое место занял Кирби Дак. На его счету победный гол. Вторым стал Кайден Гуле. Он оформил дубль из голевых передач.



В составе «Пингвинз» дублем удалось отметиться 36-летнему российскому нападающему Евгению Малкину. У «Монреаля» отличились Ник Судзуки и Коул Кофилд, который сравнял счёт в матче за 2 минуты 20 секунд до конца. В овертайме точный бросок Кирби Дака принёс хозяевам победу.



В составе «Канадиенс» 14 минут 41 секунду на льду провёл 31-летний российский форвард Евгений Дадонов, завершивший встречу без очков и с показателем полезности «-1».