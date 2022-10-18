Евгений Малкин – третья звезда матча «Питтсбург» – «Монреаль»

Стали известны три лучших игрока очередного матча Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз».
В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль» принимал «Питтсбург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Российский нападающий Евгений Малкин стал третьей звездой матча. Он оформил в этой игре дубль. Первое место занял Кирби Дак. На его счету победный гол. Вторым стал Кайден Гуле. Он оформил дубль из голевых передач.
В составе «Пингвинз» дублем удалось отметиться 36-летнему российскому нападающему Евгению Малкину. У «Монреаля» отличились Ник Судзуки и Коул Кофилд, который сравнял счёт в матче за 2 минуты 20 секунд до конца. В овертайме точный бросок Кирби Дака принёс хозяевам победу.
В составе «Канадиенс» 14 минут 41 секунду на льду провёл 31-летний российский форвард Евгений Дадонов, завершивший встречу без очков и с показателем полезности «-1».
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