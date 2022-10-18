Ничушкин с четырьмя голами делит лидерство в гонке снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вырвался в группу лидеров гонки бомбардиров НХЛ, на счету россиянина — 4 шайбы.
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо». Игра закончилась победой гостей со счётом 6:3. В данном матче Ничушкин отметился забитой шайбой и двумя результативными передачами.
Заброшенная шайба стала четвёртой для Валерия в нынешнем сезоне. Столько же забил Мика Зибанеджад, Коннор Макдэвид, Нино Ниддерайтер и Стивен Стэмкос. На счету Ничушкина также две голевые передачи.
Отметим, что лидерам НХЛ по количеству набранных очков (гол + пас) является российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на его счету два гола и восемь ассистов.
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