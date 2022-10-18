Александр Овечкин превзошёл важное достижение легенды НХЛ Бретта Халла

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (6:4) смог покорить важное достижение в Национальной хоккейной лиге.

Российский нападающий забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Овечкина этот матч стал 159-м в карьере, когда форвард забивал 2+ гола. По этому показателю капитан «столичных» обошёл легендарного хоккеиста Бретта Халла, на счету которого 158 таких встреч. Теперь Овечкин занимает второе место, уступая лишь Уэйну Гретцки (189).

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4. Овечкин также сумел продвинуться на 20-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. С этой позиции он сдвинул легендарного канадского нападающего Дага Гилмора. На счету россиянина стало 1415 (782+633) очков, в то время как у Гилмора – 1414 (450+964).