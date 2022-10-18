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Овечкин едва не рухнул на лёд, празднуя свой второй гол. Видео

Овечкин едва не рухнул на лёд, празднуя свой второй гол. Видео
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (6:4). После второго гола произошёл забавный момент.

На 58-й минуте нападающий поставил точку в матче, замкнув передачу на дальней штанге и сделав счёт 6:4. После этого Овечкин отпраздновал гол, заложив крутой вираж на одной ноге и чуть не упав. Однако форвард смог удержаться на ногах и принять поздравления от партнёров по команде.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

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