Овечкин едва не рухнул на лёд, празднуя свой второй гол. Видео

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (6:4). После второго гола произошёл забавный момент.

На 58-й минуте нападающий поставил точку в матче, замкнув передачу на дальней штанге и сделав счёт 6:4. После этого Овечкин отпраздновал гол, заложив крутой вираж на одной ноге и чуть не упав. Однако форвард смог удержаться на ногах и принять поздравления от партнёров по команде.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.