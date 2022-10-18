«Панарин словно видит всё вокруг». Тренер «Анахайма» восторженно отметил игру россиянина

Главный тренер «Анахайм Дакс» Даллас Икинс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:6) поделился мнением о российском нападающем соперников Артемии Панарине. Форвард забросил шайбу и отдал три результативных передачи.
«Умение Панарина пасовать и так и сяк, через игрока, с неудобной руки — он словно видит всё вокруг. Он один из таких парней. Если подвергнуть его прессингу, то Артемий довольно быстро избавится от опеки. А если оставить в одиночестве и броситься закрывать других соперников, у Панарина будет куча времени отдать пас. Панарин вместе с таким крутым снайпером, как Зибанеджад, плюс, вероятно, лучший хоккеист перед чужими воротами Крайдер — это делает «Рейнджерс» крайне беспощадной командой», — приводит слова Икинса The Athletic.
- 18 октября 2022
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