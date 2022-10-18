Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Департамент безопасности НХЛ проверит эпизод с грубым ударом Кузнецова по лицу соперника

Департамент безопасности НХЛ проверит эпизод с грубым ударом Кузнецова по лицу соперника
Комментарии

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков проверит грубейший удар нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова по лицу игрока «Ванкувер Кэнакс» Кайла Берроуза на предмет дисквалификации. Россиянин с размаху попал клюшкой по канадцу.

«Кузнецова должны были удалить до конца матча за грубый удар высоко поднятой клюшкой. Вместо этого он остался в игре, помогая «Кэпс» забить три последних гола, включая победный.

Нападающий «Кэпс» получил лишь двухминутное удаление. Из правила 60:

— Любой контакт клюшкой с противником выше плеч запрещён и должен быть наказан малым штрафом.

— Когда игрок заносит или держит какую-либо часть своей клюшки выше плеч и вступает в контакт с шеей, лицом или головой соперника так, что это приводит к травме в виде кровотечения или иным образом, рефери должен оформить двойной малый штраф.

— Когда, по мнению рефери, игрок пытается или преднамеренно наносит травму сопернику, занося или удерживая какую-либо часть своей клюшки над плечами соперника, судья должен ударить нарушившего игрока до конца матча.

Судьи могут пересматривать удаление только в том случае, если на льду зафиксировано удаление крупное, двойное двухминутное или до конца матча — при игре высоко поднятой клюшкой. Минимальные штрафы не могут быть пересмотрены.

Тем не менее Департамент безопасности игроков, несомненно, рассмотрит этот эпизод, чтобы наложить дополнительные санкции», — говорится в сообщении Scouting The Refs.

Новость по теме
Евгений Кузнецов наотмашь ударил клюшкой по лицу защитнику «Ванкувера»
Врезал клюшкой по зубам, а потом добил лежачего. Дикий поступок русского форварда в НХЛ Врезал клюшкой по зубам, а потом добил лежачего. Дикий поступок русского форварда в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022