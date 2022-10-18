Департамент безопасности НХЛ проверит эпизод с грубым ударом Кузнецова по лицу соперника

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков проверит грубейший удар нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова по лицу игрока «Ванкувер Кэнакс» Кайла Берроуза на предмет дисквалификации. Россиянин с размаху попал клюшкой по канадцу.
«Кузнецова должны были удалить до конца матча за грубый удар высоко поднятой клюшкой. Вместо этого он остался в игре, помогая «Кэпс» забить три последних гола, включая победный.
Нападающий «Кэпс» получил лишь двухминутное удаление. Из правила 60:
— Любой контакт клюшкой с противником выше плеч запрещён и должен быть наказан малым штрафом.
— Когда игрок заносит или держит какую-либо часть своей клюшки выше плеч и вступает в контакт с шеей, лицом или головой соперника так, что это приводит к травме в виде кровотечения или иным образом, рефери должен оформить двойной малый штраф.
— Когда, по мнению рефери, игрок пытается или преднамеренно наносит травму сопернику, занося или удерживая какую-либо часть своей клюшки над плечами соперника, судья должен ударить нарушившего игрока до конца матча.
Судьи могут пересматривать удаление только в том случае, если на льду зафиксировано удаление крупное, двойное двухминутное или до конца матча — при игре высоко поднятой клюшкой. Минимальные штрафы не могут быть пересмотрены.
Тем не менее Департамент безопасности игроков, несомненно, рассмотрит этот эпизод, чтобы наложить дополнительные санкции», — говорится в сообщении Scouting The Refs.
- 18 октября 2022
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