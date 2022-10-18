Победная раздевалка «Вашингтона»: Овечкин получил канат и выжал динамометр

Появилось видео из раздевалки «Вашингтон Кэпиталз» после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (6:4). Нападающего «столичных» Александра Овечкина признали лучшим игроком встречи.

По традиции, заведённой в «Вашингтоне», российскому капитану вручили канат. После этого 37-летний нападающий выжал динамометр.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон» принимал «Ванкувер». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4. Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Нападающий «Вашингтона» смог превзойти достижение Бретта Халла.