Победная раздевалка «Вашингтона»: Овечкин получил канат и выжал динамометр
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Появилось видео из раздевалки «Вашингтон Кэпиталз» после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (6:4). Нападающего «столичных» Александра Овечкина признали лучшим игроком встречи.
По традиции, заведённой в «Вашингтоне», российскому капитану вручили канат. После этого 37-летний нападающий выжал динамометр.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон» принимал «Ванкувер». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4. Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Нападающий «Вашингтона» смог превзойти достижение Бретта Халла.
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