Овечкин — второй среди действующих хоккеистов НХЛ после Кросби по числу матчей с 4+ очками

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:4) забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре результативных балла.

Как отмечает журналист Том Гулитти в «Твиттере» со ссылкой на статистику НХЛ, эта встреча с 4+ очками стала для капитана «столичных» 31-й в заокеанской карьере. Овечкин занимает второе место по этому показателю среди действующих хоккеистов, уступая только канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Отметим, что после успешного матча с «Ванкувером» россиянин дошёл до отметки в 1415 (782+633) очков и сравнялся с капитаном «пингвинов» — у него столько же результативных баллов (1415).