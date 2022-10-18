Овечкин — второй среди действующих хоккеистов НХЛ после Кросби по числу матчей с 4+ очками
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:4) забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре результативных балла.
Как отмечает журналист Том Гулитти в «Твиттере» со ссылкой на статистику НХЛ, эта встреча с 4+ очками стала для капитана «столичных» 31-й в заокеанской карьере. Овечкин занимает второе место по этому показателю среди действующих хоккеистов, уступая только канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Отметим, что после успешного матча с «Ванкувером» россиянин дошёл до отметки в 1415 (782+633) очков и сравнялся с капитаном «пингвинов» — у него столько же результативных баллов (1415).
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