Кузнецов — 10-й хоккеист в истории «Вашингтона» с 500+ очками

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (6:4). Таким образом, российский форвард добрался до отметки в 500 (153+347) очков в НХЛ. На это ему потребовалось 603 матча.
Таким образом, он стал 10-м игроком в истории «Вашингтона», достигшим отметки в 500 результативных баллов. Остальные 10 позиций: Александр Овечкин (1415, продолжает карьеру), Никлас Бекстрём (1011, продолжает карьеру), Петер Бондра (825), Майк Гартнер (789), Михал Пивонька (599), Джон Карлсон (595, продолжает карьеру), Дэйл Хантер (556), Бенгт-Оке Густафссон (554), Майк Ридли (547).
Кроме того, Кузнецов стал лишь 23-м российским хоккеистом, набравшим 500+ баллов в НХЛ.
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