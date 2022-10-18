«Нефтехимик» анонсировал переход экс-форварда «Калгари» и объявил о контракте с Хохловым
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ХК «Нефтехимик» в своих социальных сетях объявил о заключении контракта с бывшим защитником «Металлурга» Ильёй Хохловым, а также анонсировал переход бывшего нападающего «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз» Хантера Шинкарука.
«Привет, болельщики «Нефтехимика». Я в России. С нетерпением жду встречи с вами», — приводит слова канадского форварда пресс-служба команды.
Напомним, Хохлов только в минувшее межсезонье присоединился к магнитогорцам после года игры в «Северстали». В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 13 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка при общем показателе полезности «+5».
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