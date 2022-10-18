Джиошвили: в детстве мама привела в фигурное катание. Там ей сказали: «Вы его видели?»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о том, как начал заниматься хоккеем.

«Свою хоккейную карьеру я начал в Москве, в Марьино. Затем, где-то в 10 лет, меня позвали в школу московского «Динамо» и я перешёл туда. В «Динамо» отыграл до 16 лет, после чего так получилось, что ненадолго уехал в Северную Америку, и вот сейчас я снова играю здесь.

Вообще изначально мама привела меня на каток, чтобы отдать в фигурное катание. Там ей сказали: «Куда вы идёте, вы его видели? Вам в другую секцию». И всё – меня отдали в хоккей, которым тогда я и начал заниматься», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Джиошвили провёл за бело-голубых 20 матчей, в которых набрал девять (5+4) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили читайте на «Чемпионате» завтра, 19 октября.