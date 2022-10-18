Джиошвили рассказал о главном таланте и ключевых достоинствах лидера «Динамо» Рашевского

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о главном таланте и ключевых достоинствах лидера «Динамо» Дмитрия Рашевского.
«Когда на одной из предсезонок нас поставили с ним в одну пятёрку, в нём я сразу заметил такое качество, что он максимально хорошо умеет находить позицию на льду именно для открывания и броска. Все как-то обычно въезжают в игроков, бьются, а он так хорошо находит свободное место.
Да, он прекрасно находит свободный лёд и обладает при этом резким отличным броском. Я понял это в нём ещё на предсезонке, а как только начались игры, он сразу начал забрасывать шайбы. В одном из матчей, когда мы играли в Тамбове, он даже покер оформил. Тогда он старался, играл, выполнял все требования. Очень хорошо выводил шайбу из зоны, что вообще редкость для игроков, которые так много забивают. Прошло время, и когда в прошлом сезоне меня на пару дней подняли в главную команду во время одной из пауз, я приехал и увидел, что он очень-очень-очень сильно подрос в плане выдумки и в плане физической борьбы. Он добавил по всем показателям. Стал ещё более резким, и ещё одно его сильное качество – он очень хорошо умеет находить линию для броска. И его нестандартная выдумка… Просто дай бог, чтобы он и дальше продолжал расти», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили читайте на «Чемпионате» завтра, 19 октября.
- 18 октября 2022
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:39
-
22:35
-
22:25
-
22:16
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:47
-
20:21
-
20:05
-
19:54
-
19:29
-
19:17
-
19:02
-
18:48
-
18:11
-
17:45
-
17:29
-
17:13
-
17:04
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:35
-
15:25