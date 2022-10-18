Джиошвили рассказал о главном таланте и ключевых достоинствах лидера «Динамо» Рашевского

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о главном таланте и ключевых достоинствах лидера «Динамо» Дмитрия Рашевского.

«Когда на одной из предсезонок нас поставили с ним в одну пятёрку, в нём я сразу заметил такое качество, что он максимально хорошо умеет находить позицию на льду именно для открывания и броска. Все как-то обычно въезжают в игроков, бьются, а он так хорошо находит свободное место.

Да, он прекрасно находит свободный лёд и обладает при этом резким отличным броском. Я понял это в нём ещё на предсезонке, а как только начались игры, он сразу начал забрасывать шайбы. В одном из матчей, когда мы играли в Тамбове, он даже покер оформил. Тогда он старался, играл, выполнял все требования. Очень хорошо выводил шайбу из зоны, что вообще редкость для игроков, которые так много забивают. Прошло время, и когда в прошлом сезоне меня на пару дней подняли в главную команду во время одной из пауз, я приехал и увидел, что он очень-очень-очень сильно подрос в плане выдумки и в плане физической борьбы. Он добавил по всем показателям. Стал ещё более резким, и ещё одно его сильное качество – он очень хорошо умеет находить линию для броска. И его нестандартная выдумка… Просто дай бог, чтобы он и дальше продолжал расти», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили читайте на «Чемпионате» завтра, 19 октября.