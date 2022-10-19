Джиошвили — о финале Универсиады-2019: сборная России просто отскочила от Словакии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили вспомнил подробности победы на Универсиаде 2019 года, которая на данный момент остаётся главным успехом в карьере форварда.
«Было очень приятно, что взяли на Универсиаду и получилось сыграть за сборную России. Был отличный турнир, на котором всё для нас оказалось совсем не просто. Вроде бы и понятно, что Универсиада – это такой турнир, на который в России набрали…
Профессиональных игроков? Наверное, и в других командах были профессиональные игроки, просто не из первых лиг. Мы дважды на том турнире играли со сборной Словакии – в группе и в финале – и, на самом деле, это была максимально неприятная команда. Если честно, что в первой, что во второй игре мы просто отскочили. Только на эмоциях от того, что мы играли дома и все выкладывались, удалось вытащить финал. Вроде мы и давили, бросали, постоянно атаковали, но они были очень цепкими, поэтому было тяжело забить. Плюс у них играл голкипер, который, если я не ошибаюсь, сейчас находится в Америке, где-то под НХЛ, и вот он тогда сыграл просто здорово», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Читайте полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили на «Чемпионате»:
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