Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили объяснил, почему в течение пяти лет не мог вернуться в КХЛ.

«Наверное, просто так бывает. В том сезоне, где сыграл шесть матчей в КХЛ, много раз оставался 13-м форвардом. Скажем так, доверяли мне не особо. Но может, что и сам не показывал той игры, которую я должен был показывать. Поэтому тяжело сказать, почему тот сезон получился таким. Когда меня спускали в ВХЛ, в принципе там я хорошо играл, но значит, надо было больше понять игру и стать более матёрым хоккеистом.

Всё равно только с годами ты начинаешь лучше понимать, что от тебя требуется и что ты можешь сделать. Конечно, все игроки должны развиваться и стараться делать всё больше и больше, но есть какие-то определённые козыри, те вещи, которые у тебя получаются лучше, их и нужно использовать», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили на «Чемпионате»: