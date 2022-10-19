Джиошвили — о Муранове: бежит такой конь, бросает, что шайбу не видно

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили поделился мнением о партнёрах по тройке нападения Илье Каблукове и Иване Муранове.

«Конечно, взаимопонимание добавляется с каждым сыгранным матчем. Коннект же присутствовал с самого начала, потому что приблизительно пытаемся играть в один прямолинейный хоккей. Стараемся отнимать шайбу, набрасывать на ворота, идти на пятак.

Каблуков постоянно даёт очень правильные подсказки. В каких-то моментах я даже и не думал о таких вещах. Например, в каких ситуациях как правильно нужно выходить из зоны. Он очень заслуженный игрок, и он старается подсказывать некоторые нюансы. Мы к нему прислушиваемся – где-то обсуждаем, а где-то и просто слушаем и стараемся выполнить.

Муранов – очень работоспособный и очень скоростной игрок. Ему просто не хватает чуть-чуть удачи, и в Магнитогорске к нему где-то вернулось за предыдущие игры. Хорошо, что зашла, и мы одержали победу. В плане физики все плюс-минус одинаково хороши. Просто это его катание и природная сила, наверное. Такой конь (смеётся) бежит, бьёт, отнимает шайбу и бросает, что шайбу не видно!» — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили на «Чемпионате»: