«Уже не маленький и всё понимаю». Джиошвили — о том, не будет ли головокружения от успехов

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал об успехах команды.
«Слава богу, что так всё идёт. Будем стараться доказывать дальше. У нас очень боевая команда как кулак. Все работают и все понимают, что надо делать. В «Динамо» есть и лидеры-иностранцы, которые забивают в каждой игре. И в целом у нас очень хорошая команда.
Не будет ли у меня головокружения от успехов? Хорошо, что я уже не маленький и всё понимаю. Никакой звездой я себя точно не чувствую – это вообще 100%. Просто стараюсь работать – а там, где-то шайба отскочит, где-то стараюсь бросить, где-то получится отобрать шайбу и отдать передачу», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Читайте полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили на «Чемпионате»:
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