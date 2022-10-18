Cтали известны первые 16 участников Матча звёзд КХЛ — 2022

18 октября завершилось голосование болельщиков, по итогам которого стали известны первые игроки, которые выйдут в рамках Фонбет Недели звёзд хоккея — 2022 на лёд арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.
Дивизион Боброва
Вратарь: Максим Дорожко («Витязь», 513 голосов, дебютант);
Защитник: Александр Никишин (СКА, 396, дебютант);
Нападающие: Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи», 442, второй Матч звёзд), Марат Хайруллин (СКА, 399, дебютант).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Мн, 864, дебютант);
Защитник: Никита Нестеров (ЦСКА, 413, второй Матч звёзд);
Нападающие: Виталий Пинчук («Динамо» Мн, 531, дебютант), Эрик О'Делл («Динамо» Мск, 451, второй Матч звёзд).
Дивизион Харламова
Вратарь: Эдвард Паскуале («Металлург», 571, дебютант);
Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 383, дебютант);
Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс», 574, седьмой Матч звёзд), Антон Бурдасов («Трактор», 550, второй Матч звёзд);
Дивизион Чернышева
Вратарь: Андрей Кареев («Салават Юлаев», 752, дебютант);
Защитник: Тревор Мёрфи («Сибирь», 419, дебютант);
Нападающие: Александр Хмелевский («Салават Юлаев», 620, дебютант), Сергей Толчинский («Авангард», 414, дебютант).
В среду, 19 октября, стартует голосование представителей СМИ, аккредитованных на сезон-2022/2023. Им предстоит выбрать трёх полевых игроков в каждую из команд. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой.
Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (два вратаря и девять полевых), включая четырёх лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.
Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022 пройдёт в Челябинске 10 и 11 декабря.
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