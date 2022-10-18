Форвард «Каролины» Ахо высказался о взаимодействии с Андреем Свечниковым

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнс» Себастьян Ахо рассказал о взаимодействии с российским партнёром по команде Андреем Свечниковым в матче с «Сиэтлом» (5:1).

«Свечников – отличный игрок. Всегда хочется найти его передачей, потому что он может забить.



Сегодня игра спецбригад была очень важна для нас. Мы забили пару голов в большинстве и хорошо отыграли в меньшинстве.



При численном преимуществе мы довольно неплохо контролировали шайбу, старались переиграть соперника. Забили важные голы в нужное время», – цитирует Ахо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Андрей Свечников провёл за «ураганов» три матча, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «+3».