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Форвард «Каролины» Ахо высказался о взаимодействии с Андреем Свечниковым

Форвард «Каролины» Ахо высказался о взаимодействии с Андреем Свечниковым
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Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнс» Себастьян Ахо рассказал о взаимодействии с российским партнёром по команде Андреем Свечниковым в матче с «Сиэтлом» (5:1).

«Свечников – отличный игрок. Всегда хочется найти его передачей, потому что он может забить.

Сегодня игра спецбригад была очень важна для нас. Мы забили пару голов в большинстве и хорошо отыграли в меньшинстве.

При численном преимуществе мы довольно неплохо контролировали шайбу, старались переиграть соперника. Забили важные голы в нужное время», – цитирует Ахо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Андрей Свечников провёл за «ураганов» три матча, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «+3».

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