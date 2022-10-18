Новиков: наши хоккеисты НХЛ останутся русскими до конца. Эти корни из души не вырвать

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказал мнение об игре российских хоккеистов в НХЛ.
«Мы верили и верим в любого нашего игрока, который выступает в НХЛ. Держим за них кулачки. Может, с улыбкой, но мы верили в Валерия Ничушкина, когда у него была космическая безголевая серия. В коротком интервью мы не можем похвалить всех наших героев. Топовые хоккеисты на виду, но Наместников, Дадонов и другие – это тоже важные представители нашей страны. Важно и то, как Илья Самсонов будет развиваться в «Торонто», вратарю нужно найти свою команду. Я ещё бы обратил внимание, как искренне в хоккее радуются заброшенным шайбам. Шведы, американцы, россияне обнимаются и празднуют вместе. Такой искренности в жизни сейчас не увидим – мы перестали друг друга уважать, а какой пример нам показывают ребята из НХЛ!
Благодаря нашим игрокам в НХЛ положительно говорят и о России? Конечно. Мне очень не нравится, когда говорят, что кто-то из наших игроков стал американцем. Какие бы они майки, канадские и американские, ни носили, они всё равно останутся русскими до конца. Эти корни из нашей души вырвать нельзя. Они принимают американский социум и образ жизни, но что из этого? Всё равно у них русские лица. Когда они говорят по-английски, то думают и шутят по-русски», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».
- 18 октября 2022
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