«Сарыарка» не сыграет в Континентальном Кубке из-за проблем с визами у российских игроков

Карагандинская «Сарыарка» на своём официальном сайте сообщила, что не примет участия в Континентальном Кубке сезона-2022/2023 из-за проблем с визами у российских и белорусских игроков клуба.

«Хоккейный клуб «Сарыарка» сообщает, что карагандинская ледовая дружина претерпевает трудности с оформлением виз для выезда на Континентальный Кубок под эгидой IIHF для игроков и тренерского штаба, которые являются гражданами России и Беларуси.



В связи с политической ситуацией в мире и повышением цен на визовый сбор, билеты на авиаперелёты в хоккейном клубе «Сарыарка» возникают сложности для осуществления поездки в Великобританию на третий раунд Континентального Кубка под эгидой IIHF. Стоит отметить, что финансирование клуба осуществляется из средств местного бюджета. Эти средства предусмотрены на участие команды лишь в чемпионате Казахстана Pro Hokei Ligasy. Для участия команды на евроарене выделение денежных средств из местного бюджета не предусмотрено согласно бюджетным программам.



На основании вышеизложенного ХК «Сарыарка» вынужден отказаться от участия в Континентальном Кубке IIHF сезона-2022/2023», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что главным тренером «Сарыарки» является Петерис Скудра.

Континентальный кубок по хоккею с шайбой — ежегодное спортивное соревнование по хоккею с шайбой, проводимое с 1997 года под эгидой ИИХФ. Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995—1997 годах и позиционирующего себя как аналог Лиги Европы УЕФА в футболе. С 2009 года он является единственным международным хоккейным турниром среди мужских клубных команд, проводимым под эгидой ИИХФ.