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Минское «Динамо» прервало череду поражений, обыграв дома «Сочи»

Минское «Динамо» прервало череду поражений, обыграв дома «Сочи»
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало ХК «Сочи». Победу со счётом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) одержали хозяева.

На девятой секунде встречи счёт открыл форвард сочинцев Кирилл Петьков, выиграв борьбу перед воротами. Спустя 33 секунды восстановил равенство в счёте нападающий хозяев Валентин Демченко, кистевым броском отправив шайбу под перекладину ворот ХК «Сочи». На девятой минуте первого периода форвард хозяев Павел Варфоломеев реализовал буллит.

На 10-й минуте второго периода сравнял счёт нападающий «Сочи» Донат Стальнов с передачи Артёма Иванюженкова. На 14-й минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Роман Горбунов с передач Владимира Алистрова и Ильи Шинкевича. Спустя три минуты восстановил равенство в счёте форвард гостей Амир Гараев с передач Доната Стальнова и Никиты Пивцакина. На предпоследней минуте второго периода хозяев вывел вперёд Ник Меркли с передачи Алексея Емелина. На последней минуте третьего периода Владимир Алистров забил в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2022, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петьков (Николаев, Крощинский) – 00:09 (5x5)   1:1 Демченко (Барберио) – 00:42 (5x5)   2:1 Варфоломеев – 08:30 (бул)   2:2 Стальнов (Иванюженков) – 29:53 (5x5)   3:2 Горбунов (Алистров, Шинкевич) – 33:17 (5x5)   3:3 Гараев (Стальнов, Пивцакин) – 36:51 (4x5)   4:3 Меркли (Емелин) – 38:21 (5x4)   5:3 Алистров (Пакетт) – 59:33 (en)

Следующий матч «Динамо» проведёт дома с ярославским «Локомотивом» 20 октября (19:30 мск). «Сочи» в гостях встретится с «Торпедо» 20 октября (19:00 мск).

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