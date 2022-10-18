Минское «Динамо» прервало череду поражений, обыграв дома «Сочи»

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало ХК «Сочи». Победу со счётом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) одержали хозяева.
На девятой секунде встречи счёт открыл форвард сочинцев Кирилл Петьков, выиграв борьбу перед воротами. Спустя 33 секунды восстановил равенство в счёте нападающий хозяев Валентин Демченко, кистевым броском отправив шайбу под перекладину ворот ХК «Сочи». На девятой минуте первого периода форвард хозяев Павел Варфоломеев реализовал буллит.
На 10-й минуте второго периода сравнял счёт нападающий «Сочи» Донат Стальнов с передачи Артёма Иванюженкова. На 14-й минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Роман Горбунов с передач Владимира Алистрова и Ильи Шинкевича. Спустя три минуты восстановил равенство в счёте форвард гостей Амир Гараев с передач Доната Стальнова и Никиты Пивцакина. На предпоследней минуте второго периода хозяев вывел вперёд Ник Меркли с передачи Алексея Емелина. На последней минуте третьего периода Владимир Алистров забил в пустые ворота.
Следующий матч «Динамо» проведёт дома с ярославским «Локомотивом» 20 октября (19:30 мск). «Сочи» в гостях встретится с «Торпедо» 20 октября (19:00 мск).
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