Экс-форвард «Трактора» Седлак выставлен «Колорадо» на драфт отказов

Инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере», сообщил, что чешский нападающий «Колорадо Эвеланш» Лукаш Седлак выставлен на драфт отказов.
За три проведённые игры в текущем сезоне Седлак не набрал ни одного результативного балла при показателе полезности «+1».
29-летний чешский нападающий подписал однолетнее соглашение с «Колорадо» летом этого года.
В прошедшем сезоне Седлак выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате на его счету 49 матчей, в которых он забросил 18 шайб и отдал 25 голевых передач при показателе полезности «+19». В плей-офф он провёл 10 встреч, забив три гола и отдав три результативных паса при полезности «+1».
Всего же на счету Седлака 165 матчей в НХЛ, где он набрал 27 (15+12) очков при общей полезности «+3». Он был выбран клубом на драфте-2011 под общим 158-м номером.
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