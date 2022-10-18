Наставник «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2).

«Хороший матч получился для нас. Первый период был идеальным, хорошо прессинговали, создавали моменты. «Спартак» имел возможности забить, но Илья Ежов был на высоте. Позже начались невынужденные ошибки, зато потом грамотно сыграли в третьем периоде, в меньшинстве убежали в контратаку и забили.

Видел ли я, как Ежов носком отбил бросок соперника во втором периоде? Это Илья Ежов. Андрей Кареев тоже делает такие спасения. Они поэтому играют в КХЛ. Ежов из года в год показывает высокий уровень и доказывает, что он солидный вратарь.

Почему разные результаты у «Салавата Юлаева» в начале сезона и сейчас? И в начале сезона, и сейчас мы «Салават Юлаев». Объективно посмотрите на наш состав, в третьем звене парни 2001 года, Цулыгин – 2004 года, Комаров – 2002-го, Дроздов и Хмелевский – 1999-го. Они на этапе становления, забивают голы, получают опыт. Их задор и желание играть дают нам большой плюс.

Чего не хватает Сучкову, чтобы стабильно играть в основе? Он быстрый игрок, умело пользуется своими преимуществами. Обыгрывает соперника, владеет шайбой. Мы не хотим петь дифирамбы молодым. Пусть растёт и прогрессирует, ему надо много работать.

Дроздову было приятно забросить в ворота «Спартака»? Нужно спросить у Ивана, он вам лучше скажет. Когда я играл, мне всегда было приятно забивать бывшей команде», – приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».