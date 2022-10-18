The Hockey Writers оценил шансы Ильи Сорокина выиграть «Везину» в этом сезоне
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Портал The Hockey Writers оценил шансы российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина выиграть «Везина Трофи» в этом сезоне.
«После триумфа Игоря Шестёркина в прошлом сезоне многие обратили взоры на юг, на его соотечественника, россиянина Илью Сорокина. В этом сезоне Сорокин выйдет в старте в большинстве матчей, что даст ему больше шансов на победу. Илья третий номинант на «Везину» после Шестёркина и Андрея Василевского», — говорится в статье The Hockey Writers.
27-летний российский голкипер в текущем сезоне провёл за «Айлендерс» две игры с процентом отражённых бросков 94,1 и коэффициентом надёжности 1,52.
Следующий матч «Нью-Йорк Айлендерс» проведёт дома с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 19 октября (2:30 мск).
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