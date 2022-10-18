Форвард «Салавата» Дроздов: для каждого хоккеиста принципиален матч с бывшей командой

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2).

«Хорошая игра. Выполнили тренерскую установку. Выиграли и сделали всё грамотно. Приятная победа.



Матч со «Спартаком» был принципиальным? Для каждого хоккеиста принципиален матч с бывшей командой. У меня было чуть больше мотивации. А сам настрой на матч всегда один, никогда его не меняю.

За счёт чего удалось так начать первый период? Мы начали играть, как нам сказали тренеры. Поэтому «Спартак» начал ошибаться. А мы ошибками соперника умело воспользовались.

Отрабатывали комбинацию с передачей Хмелевски? Так отдать пас в обычной ситуации не получится. Такое не отработать. В моменте Саше удалось отдать пас, а мне – попасть по воротам.

Никогда не забивал «Северстали» и «Ак Барсу». Готов ли прервать эту серию? Надо забивать «Северстали» и «Ак Барсу». Не помню, забивал ли им, когда играл за другие команды. Конечно, хочется команде помочь и забросить шайбу», — приводит слова Дроздова сайт «Салавата Юлаева».