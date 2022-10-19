Крикунов: Воробьёв думает о будущем, «Металлург» при нём постоянно прибавляет
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о работе Ильи Воробьёва в магнитогорском «Металлурге».
«Илья Воробьёв думает о будущем, его команда при нём постоянно прибавляет. Там, конечно, работы ещё полно, но они уже сейчас думают от том, как быть дальше. Я бы подтянул защиту у «Металлурга», очень много они пропускают. Мне сейчас не нравится их игра в обороне. Туда же Рябыкина позвали. «Металлург», конечно, должен работать сильнее в защите. А так это сильная команда, я вижу там тренерскую руку», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
17 октября «Металлург» со счётом 7:4 обыграл омский «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. У магнитогорцев серия из трёх побед.
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