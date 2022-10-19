«Тампа» проиграла «Филадельфии», ведя 2:0. У Кучерова – ассистентский дубль

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которые продлили свою победную серию до трёх матчей.
В составе «лётчиков» отличились Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк и Ноа Кейтс. У «Тампы» дубль оформил капитан Стивен Стэмкос. Примечательно, что «молнии» вели в счёте – 2:0, однако не только растеряли своё преимущество, но и уступили в матче.
29-летний российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 23 минуты и 2 секунды и отметился ассистентским дублем, завершив игру с коэффициентом полезности «-1». Его партнёр по команде защитник Михаил Сергачёв заработал «-2», а форвард Владислав Наместников заработал одно очко (0+1) при полезности «-1».
Своё первое результативное действие в НХЛ совершил 22-летний российский защитник «Флайерз» Егор Замула – за 12 минут 55 секунд он успел отдать один результативный пас и заработать показатель полезности «+2».
Ворота «Тампы» в этой игре защищал Андрей Василевский, отразивший 21 бросок из 24. У его визави из «Филадельфии» Картера Харта – 37 сейвов.
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