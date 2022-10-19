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Гол и результативный пас Зуба помогли «Оттаве» победить «Бостон» в матче с 12 шайбами

Гол и результативный пас Зуба помогли «Оттаве» победить «Бостон» в матче с 12 шайбами
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:5, которая стала для них первой в нынешнем сезоне.

В составе «Сенаторз» отличились Клод Жиру, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Шейн Пинто, Тим Штюцле, Марк Кастелиц и Артём Зуб. За «Бостон» забрасывали Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Эй Джей Грир, Ник Фолиньо и Давид Пастрняк.

Единственный российский представитель в этой игре 27-летний российский защитник «Оттавы» Артём Зуб, помимо заброшенной шайбы, отметился и результативной передачей. Он провёл на льду 19 минут 48 секунд, заработав коэффициент полезности «+2».

Ворота «Оттавы» в этом матче защищал 29-летний швед Антон Форсберг, отразивший 27 бросков из 32. У «Бостона» матч в старте начинал 23-летний американец Джереми Свайман (19 сейвов), которого сменили после шести пропущенных шайб на Линуса Улльмарка (4 отражённых броска из 5).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Жиру (Дебринкэт, Норрис) – 01:04 (5x5)   2:0 Ткачук (Штюцле, Зуб) – 03:09 (5x5)   3:0 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 13:14 (5x5)   3:1 Бержерон (Пастрняк, Дебраск) – 17:00 (5x5)   3:2 Крейчи (Бержерон, Пастрняк) – 20:28 (5x4)   3:3 Грир (Койл) – 21:30 (5x5)   4:3 Пинто (Жозеф, Мотт) – 31:57 (5x5)   5:3 Штюцле (Батерсон, Ткачук) – 33:58 (5x5)   6:3 Кастелиц (Уотсон) – 36:29 (5x5)   6:4 Фолиньо (Лауко) – 37:55 (5x5)   6:5 Пастрняк (Дебраск, Бержерон) – 39:45 (4x4)   7:5 Зуб (Батерсон, Бреннстрём) – 50:07 (5x5)
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