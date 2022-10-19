Голевые пасы Драйзайтля и Макдэвида не помогли «Эдмонтону» одолеть «Баффало» Любушкина

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.



Счёт открыли гости уже на пятой минуте матча. Расмус Далин забил после паса Кейси Миттельштадта. Но через 23 секунды счёт стал ничейный. Дарнелл Нурс сравнял после пасов немецкого нападающего Леона Драйзайтля и Коди Сеси.



В самом начале второго периода, на 21-й минуте, отметился голом Тейдж Томпсон из команды гостей. Ему ассистировал Джефф Скиннер. А ещё через пять минут преимущество увеличил Джон-Джейсон Петерка после передачи Винни Хиностроза. За полторы минуты до конца матча забил за хозяев Райан Ньюджент-Хопкинс после передачи Коннора Макдэвида. За пять секунд до конца игры за гостей отличился Алекс Так с паса Дилана Козенса.



Российский защитник Илья Любушкин провёл на льду 8 минут 51 секунду, но очков набрать не сумел.