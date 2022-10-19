Семён Варламов признан третьей звездой матча «Айлендерс» – «Сан-Хосе»

Стали известны три лучших игрока матча Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сан-Хосе Шаркс».
На льду «Ю-Би-Эс-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» встретился с «Сан-Хосе Шаркс» и одержал победу со счётом 5:2.
Российский голкипер хозяев Семён Варламов признан третьей звездой матча. У россиянина на счету 26 сейвов. Второе место занял Кэл Клаттербак, у которого один гол. А первой звездой стал Оливер Вальстрём. Он оформил дубль.
В составе «Сан-Хосе» главным действующим лицом матча стал российский нападающий Евгений Свечников. В первом периоде он отдал результативную передачу Нико Штурму, а в конце второго добавил к этому заброшенную шайбу с паса Мэтта Беннинга.
Для «Шаркс» это уже пятое поражение в нынешнем розыгрыше НХЛ – ранее они дважды уступили «Нэшвиллу» (1:4 и 2:3), а также «Каролине» (1:2) и «Чикаго» (2:5).
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