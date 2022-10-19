Защитник «Айлендерс» Романов провёл жёсткий силовой приём против тафгая «Сан-Хосе»

Сегодня на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл матч НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Матч закончился убедительной победой хозяев со счётом 5:2.
В одном из эпизодов матча российский защитник «Айлендерс» Александр Романов в борьбе у борта провёл жёсткий силовой приём против тафгая «Сан-Хосе» Джоны Гаджовича. Хоккеист «акул» упал на спину и не смог завладеть шайбой. Примечательно, что год назад, 29 октября 2021 года, в составе «Монреаля» Романов подрался с Гаджовичем.
По итогам матча с «акулами» Романов имеет самое большое игровое время среди всех хоккеистов «островитян». Российский защитник провёл на площадке 21 минуту 59 секунд, из которых 2 минуты 38 секунд игрок обороны провёл в меньшинстве. Романов отметился одним силовым приёмом и двумя блокированными бросками.
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