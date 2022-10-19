Плющев: «Салават Юлаев», в отличие от «Трактора», потери звёздных легионеров не заметил

Заслуженный тренер России Владимир Плющев остался доволен стартом Фонбет Чемпионата КХЛ в исполнении «Салавата Юлаева».
«Много разговоров о неудачниках Востока — Омске, Казани, Челябинске, но позитивные события почему-то остаются в тени. Между тем для меня главный сюрприз в этой конференции — надёжный старт «Салавата Юлаева». В отличие от того же Челябинска Уфа потери звёздных легионеров по большому счёту не заметила — и идёт в тройке лучших клубов конференции. Вслед за Магнитогорском и Екатеринбургом, явными лидерами, которые летом только усилились. То, что у «Салавата» очень достойный старт, подтвердилось и во вчерашнем московском матче (со «Спартаком» 5:2. — Прим. «Чемпионата»). Клуб прошёл проверку столицей, шансов «Спартаку» не оставил. Причём вновь забивала уфимская молодёжь, что уже стало традицией.
Во-первых, отмечу тренерскую работу. Мне нравится, как ведёт игру Виктор Козлов. У него нет ни истерик, которые сегодня вошли в моду на многих лавочках, ни показного равнодушия в стиле «руки в брюки», которое наблюдаем у некоторых принципиальных соперников «Салавата». Во-вторых, в Уфе сохранилась преемственность — и тренерская, и стилевая. Козлов работал в предыдущем штабе клуба, знал все возможности нового поколения уфимских хоккеистов. Поэтому не случайно то, что игра команды выстраивается, а это поколение делает шаг вперёд. В-третьих, в «Салавате» вижу прогресс во вратарском разделе. Сегодня в КХЛ у многих клубов проблемы с голкиперами, что говорит о слабости тренерской работы именно в этой линии. Перед стартом сезона некоторые горячие головы сравнивали уфимский дуэт Кареев — Ежов с чудо-линией «Авангарда» Галимов — Демченко. Уже тогда мне это казалось спорным, а сейчас, когда мы видим прогресс вратарей «Салавата», никаких сравнений с Омском быть не может», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
Уфимский клуб после 19 матчей занимает третье место в таблице Восточной конференции.
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