Плющев: новые люди в руководстве «Салавата Юлаева» пока только смешат

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о перспективах «Салавата Юлаева» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Работа с молодыми — дело перспективное, но для тренера — самое неблагодарное. Знаю, о чём говорю, ведь в своё время на уровне национальной команды России рискнул и открыл двери целому поколению молодёжи, которое вёл ещё в юниорской сборной страны. Да, через какое-то время эта молодёжь выстрелила на высшем уровне, в том же Квебеке после долгих лет неудач вернула России золото чемпионата мира. Но чтобы воспользоваться этим результатом, оценить его, нужно уметь ждать. А в нашем хоккее ждать не умеют и не любят.
Только доверием молодёжи быстрый результат не обеспечишь. Всем линиям «Салавата», за исключением вратарской, нужно усиление уже сегодня. Но мы видим трансферы со стороны конкурентов — того же Челябинска или Омска, а Уфа молчит. Это настораживает. Почему нет трансферов в Уфе? В Башкирии отличные хоккейные традиции и хорошая школа, что подтверждается на старте этого чемпионата. Но я так понимаю, что в руководство клуба пришли совсем новые люди, которые делают в хоккее только первые шаги. Видим это по их политике, которая пока, скорее, смешит. О чём я? Например, о нелепых комментариях в СМИ. Сейчас Уфе нужно стабилизировать свой ход по чемпионату. В этой ситуации команде, тренерскому штабу нужно помочь трансфером, а не телеграмом. Но пока мы видим обратное. Что ж, наверное, это болезнь роста, подождём», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
Уфимский клуб после 19 матчей занимает третье место в таблице Восточной конференции.
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