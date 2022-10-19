Генменеджер «Ак Барса»: полностью поддерживаем наш тренерский штаб, даже мыслей таких нет

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об отношении руководства клуба к главному тренеру команды Олегу Знарку после шести поражений подряд.



«Даже мыслей таких нет. Мы полностью поддерживаем наш тренерский штаб», – цитирует Валиуллина «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» проиграл шесть матчей подряд. После 18 проведённых матчей казанский клуб имеет на своём счету 20 очков и располагается на шестой строчке таблицы Восточной конференции. От девятого места, которое занимает челябинский «Трактор», «Ак Барс» отделяет три очка.

Следующий матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом». Игра начнётся сегодня, 19 октября, в 19:00 мск.