Генменеджер «Ак Барса»: полностью поддерживаем наш тренерский штаб, даже мыслей таких нет
Поделиться
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об отношении руководства клуба к главному тренеру команды Олегу Знарку после шести поражений подряд.
«Даже мыслей таких нет. Мы полностью поддерживаем наш тренерский штаб», – цитирует Валиуллина «БИЗНЕС Online».
«Ак Барс» проиграл шесть матчей подряд. После 18 проведённых матчей казанский клуб имеет на своём счету 20 очков и располагается на шестой строчке таблицы Восточной конференции. От девятого места, которое занимает челябинский «Трактор», «Ак Барс» отделяет три очка.
Следующий матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом». Игра начнётся сегодня, 19 октября, в 19:00 мск.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
12:40
-
12:16
-
11:50
-
11:30
-
11:05
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:18
-
09:02
-
08:47
-
08:25
-
08:15
-
08:01
-
07:47
-
07:42
-
07:25
-
06:56
-
06:46
-
06:00
-
05:15
-
04:59
-
04:44
-
04:39
-
02:47
- 18 октября 2022
-
23:44
-
23:30
-
23:17
-
23:04
-
22:59
-
22:54
Партнерский контент