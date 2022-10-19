Форвард «Коламбуса» Годро забросил изумительную шайбу в ворота «Кэнакс» в сольном проходе

Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ прошёл матч, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче в дополнительное время одержали хозяева со счётом 4:3.

Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро забросил великолепную шайбу в сольном проходе и сравнял счёт в матче. Форвард завладел шайбой в средней зоне, прошёл всю защиту соперника, уехал за ворота и аккуратно положил шайбу в ближний угол. Вратарь соперника не успел переместиться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, летом Годро сменил «Калгари Флэймз» на «Коламбус Блю Джекетс», подписав внушительный семилетний контракт на $ 68,6 млн ($ 9,8 млн за сезон).