Уборщица похитила коллекционную шайбу Александра Овечкина

Загородный дом популярной российской актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась около четырёх лет назад, обворовала домработница, сообщает «Московский комсомолец». Жертвой преступления стала дочь Глаголевой и её первого мужа, режиссёра Родиона Нахапетова.
Всего было подтверждено шесть случаев воровства. Среди похищенных вещей сумка «Гуччи» стоимостью около 18 тысяч рублей и коллекционная хоккейная шайба нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Уборщица устроилась на подработку в дом балерины и актрисы Анны Нахапетовой в престижном посёлке Николина Гора несколько месяцев назад и систематически совершала кражи. После того как хозяйка стала замечать, что из дома пропадают личные вещи и предметы гардероба, она обратилась в полицию. Стражи порядка быстро установили подозреваемую, т. к. часть похищенных вещей уборщица выставила на продажу на популярном сайте объявлений, привязав аккаунт к своему номеру телефона.
- 19 октября 2022
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