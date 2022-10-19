«Ребята понимают, что нельзя опускать руки». Тренер «Ак Барса» — о серии поражений команды

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, какие изменения в игре казанской команды должны произойти в грядущем матче с «Металлургом». Казанцы потерпели шесть поражений подряд.

«Поработали над каждым аспектом, всё разобрали. В первую очередь дело в психологии. Ребята и сами понимают, что нельзя опускать руки, надо выкладываться в каждом моменте. Только за счёт работы, перелома удачи в свою сторону должно всё получиться.

У «Металлурга» слабое меньшинство, будем вынуждать соперника фолить? На эту тему постоянно и общаемся. Для того чтобы забросить в большинстве, его сначала нужно заработать, а для этого надо заставлять соперника фолить. Пока, к сожалению, далеко не всё получается в зоне атаки и не всегда хорошо держим шайбу. Изменения в составе? Есть небольшая ротация, которая производится практически в каждой игре», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барса» в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» начнётся сегодня, 19 октября, в 19:00 мск.