«Ребята понимают, что нельзя опускать руки». Тренер «Ак Барса» — о серии поражений команды

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, какие изменения в игре казанской команды должны произойти в грядущем матче с «Металлургом». Казанцы потерпели шесть поражений подряд.
«Поработали над каждым аспектом, всё разобрали. В первую очередь дело в психологии. Ребята и сами понимают, что нельзя опускать руки, надо выкладываться в каждом моменте. Только за счёт работы, перелома удачи в свою сторону должно всё получиться.
У «Металлурга» слабое меньшинство, будем вынуждать соперника фолить? На эту тему постоянно и общаемся. Для того чтобы забросить в большинстве, его сначала нужно заработать, а для этого надо заставлять соперника фолить. Пока, к сожалению, далеко не всё получается в зоне атаки и не всегда хорошо держим шайбу. Изменения в составе? Есть небольшая ротация, которая производится практически в каждой игре», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
Матч «Ак Барса» в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» начнётся сегодня, 19 октября, в 19:00 мск.
- 19 октября 2022
-
14:56
-
14:31
-
14:15
-
13:54
-
13:37
-
13:23
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:16
-
11:50
-
11:30
-
11:05
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:18
-
09:02
-
08:47
-
08:25
-
08:15
-
08:01
-
07:47
-
07:42
-
07:25
-
06:56
-
06:46
-
06:00
-
05:15
-
04:59
-
04:44