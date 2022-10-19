Илья Любушкин жёстким силовым приёмом сбил с ног звезду «Эдмонтона» Драйзайтля

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.

В одном из эпизодов матча российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин отметился жёстким силовым приёмом против звезды «нефтяников» Леона Драйзайтля. Эпизод произошёл за воротами «Баффало», когда немец владел шайбой. Сокрушительный силовой приём российского защитника уложил на лёд оппонента, по итогам эпизода судьи штрафных санкций не применили.

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В прошедшем матче российский защитник Илья Любушкин провёл на льду 8 минут 51 секунду, но результативными действиями не отметился. Игрок обороны провёл ещё один зубодробительный силовой приём на нападающем «Эдмонтона» Дилане Холлоуэйе.