«Актёр с дешёвыми приёмами». Журналист включил Овечкина в топ самых «грязных» игроков НХЛ

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги. В список почётных упоминаний попал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
«Статус одного из самых талантливых игроков лиги не даёт тебе право спокойно играть. Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре. Он проводит сильные силовые приёмы, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к хитам вслепую, ударам коленом в колено и сзади, из-за чего некоторые дали ему титул актёра с дешёвыми приёмчиками.
Алекс Овечкин, физически крупный, сильный форвард, временами заходил слишком далеко в плане силовых, из-за чего игроки получали серьёзные травмы.
Элитный российский талант получал штрафы за толчки соперников на борт, за удары коленом, и его несколько раз за карьеру дисквалифицировали. Самым известным нарушением был «грязный» удар в 2010 году, когда беззащитный Брайан Кэмпбелл врезался в борт, оставшись со сломанной ключицей. Ови также был дисквалифицирован на три матча Департаментом безопасности игроков НХЛ за неправильную атаку защитника «Питтсбург Пингвинз» Збынека Михалека и вызвал ещё больше споров, когда в прошлом сезоне ударил Трента Фредерика клюшкой в пах», — приводит слова Хелфрика The Hockey Writers.
- 19 октября 2022
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