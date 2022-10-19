Стала известна сумма доходов НХЛ за сезон-2021/2022

Стало известно, на сколько может вырасти потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге сезона-2023/2024. По словам комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, сумма составит порядка $ 4 млн. Кроме того, специалист рассказал о доходах лиги за прошлый сезон.
«У нас хорошая динамика по доходам. В минувшем сезоне мы достигли отметки $ 5,4 млрд — это примерно на полмиллиарда больше, чем мы планировали. Дела идут хорошо», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.
Напомним, в сезоне-2022/2023 потолок зарплат равняется $ 82,5 млн на клуб. В прошедшее межсезонье его увеличили впервые с 2019 года — на $ 1 млн. В 2020 и 2021 годах роста не происходило из-за финансовых потерь НХЛ вследствие пандемии коронавируса. В то же время лига не стала его снижать, и это привело к нарушению пропорции 50/50 — равного распределения доходов от хоккейной деятельности между игроками и владельцами.
Ожидается, что за счёт механизма эскроу баланс будет достигнут уже после текущего сезона. В таком случае не останется препятствий для роста потолка. Если этого не произойдёт, то в 2023 году потолок вырастет на $ 1 млн (как и ожидалось ранее), а более существенный рост будет отложен на 2024 год.
- 19 октября 2022
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