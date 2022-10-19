ESPN: 11 россиян вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ, Кучеров — пятый, Овечкин — лишь 17-й

ESPN составил топ-100 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. В список попали 11 российских хоккеистов.
Лучшим из них оказался нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший пятое место. На седьмой позиции расположился форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, а на 10-й — голкипер «молний» Андрей Василевский.
Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял лишь 17-е место.
1. Коннор Макдэвид — н «Эдмонтон Ойлерз».
2. Кейл Макар — з «Колорадо Эвеланш».
3. Остон Мэттьюс — н «Торонто Мэйпл Лифс».
4. Натан Маккиннон — н «Колорадо».
5. Никита Кучеров — н «Тампа»...
7. Кирилл Капризов — н «Миннесота»...
10. Андрей Василевский — в «Тампа».
11. Игорь Шестёркин — в «Нью-Йорк Рейнджерс»…
17. Александр Овечкин — н «Кэпиталз»...
18. Артемий Панарин — н «Рейнджерс»…
45. Андрей Свечников — н «Каролина Харрикейнз»...
65. Валерий Ничушкин — н «Колорадо»…
71. Владимир Тарасенко — н «Сент-Луис Блюз».
75. Михаил Сергачёв — з «Тампы»…
82. Илья Сорокин — в «Нью-Йорк Айлендерс».
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